Флери вышел на четвертое место по количеству матчей в истории НХЛ среди вратарей

«Миннесота» проиграла «Вегасу» в матче регулярного чемпионата НХЛ со счетом 1:5.

Для голкипера «Дикарей» Марка-Андре Флери этот матч стал 972-м в карьере и по этому показателю он вышел на чистое четвертое место среди всех вратарей за всю историю НХЛ, обойдя Терри Савчука (971).

Тройка лидеров выглядит следующим образом: Мартине Бродер (1266), Роберто Луонго (1044), Патрик Руа (1029).

За свою карьеру 38-летний Флери также поиграл за «Питтсбург», «Вегас» и «Чикаго». В составе «Пингвинз» он трижды выигрывал Кубок Стэнли.