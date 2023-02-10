Эрик Карлссон стал вторым защитником «Сан-Хосе» в истории, который преодолел отметку в 70 очков за сезон

Защитник «Сан-Хосе» Эрик Карлссон отметился результативной передачей в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Флориды» (1:4).

Таким образом, в нынешнем сезоне 32-летний швед набрал уже 70 (17+53) очков.

Он стал лишь вторым защитником в истории «Шаркс», который достигал этой отметки.

Ранее подобное удавалось только Бренту Бернсу, который трижды преодолевал отметку в 70 очков: 83 очка в сезоне-2018/19, 76 очков в сезоне-2016/17 и 75 в сезоне -2015/16.

Напомним, что перед началом нынешнего сезона «Сан-Хосе» обменял Бернса в «Каролину».