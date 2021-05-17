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Флери прокомментировал сэйв в матче с «Миннесотой» после броска Капризова

06:14

Вратарь «Вегаса» Марк-Андре Флери поделился мнением о своем сэйве после броска Кирилла Капризова в матче первого раунда плей-офф НХЛ против «Миннесоты» (0:1 ОТ).

«На самом деле, бросок Капризова я отразил пальцами руки, на которой находился блин, а не ловушкой за спиной. Это было приятное чувство — отразить такой бросок», — приводит слова Флери официальный сайт НХЛ.

Счет в серии стал 1-0 в пользу «Миннесоты». Следующий матч пройдет 19 мая и начнется в 5:00 мск.

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