Флери прокомментировал сэйв в матче с «Миннесотой» после броска Капризова
06:14
Вратарь «Вегаса» Марк-Андре Флери поделился мнением о своем сэйве после броска Кирилла Капризова в матче первого раунда плей-офф НХЛ против «Миннесоты» (0:1 ОТ).
«На самом деле, бросок Капризова я отразил пальцами руки, на которой находился блин, а не ловушкой за спиной. Это было приятное чувство — отразить такой бросок», — приводит слова Флери официальный сайт НХЛ.
Счет в серии стал 1-0 в пользу «Миннесоты». Следующий матч пройдет 19 мая и начнется в 5:00 мск.
ANOTHER spectacular save! ? pic.twitter.com/316zKmQCw6— NHL GIFs (@NHLGIFs) May 16, 2021
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