Кучеров признан третьей звездой матча с «Флоридой»
05:45
Форвард «Тампы» Никита Кучеров признан третьей звездой матча первого раунда плей-офф НХЛ против «Флориды» (5:4).
Россиянин набрал 3 (2+1) очка. Первой звездой матча признан форвард «Лайтнинг» Брэйден Пойнт, вторая звезда — нападающий «Пантерз» Джонатан Юбердо.
Для Кучерова это первый матч в текущем сезоне — регулярный чемпионат он пропустил из-за восстановления после операции.
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