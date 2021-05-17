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Кучеров признан третьей звездой матча с «Флоридой»

05:45
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Форвард «Тампы» Никита Кучеров признан третьей звездой матча первого раунда плей-офф НХЛ против «Флориды» (5:4).

Россиянин набрал 3 (2+1) очка. Первой звездой матча признан форвард «Лайтнинг» Брэйден Пойнт, вторая звезда — нападающий «Пантерз» Джонатан Юбердо.

Для Кучерова это первый матч в текущем сезоне — регулярный чемпионат он пропустил из-за восстановления после операции.

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