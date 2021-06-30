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Флери опередил Василевского всего на 9 баллов в голосовании за приз лучшему вратарю сезона

03:42
Марк-Андре Флери. Фото Instagram
Марк-Андре Флери. Фото Instagram
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Вратарь «Вегаса» Марк-Андре Флери стал лауреатом «Везина Трофи», сообщает пресс-служба НХЛ. В борьбе за эту награду он обошел российского голкипера «Тампы» Андрея Василевского и вратаря «Колорадо» Филиппа Грубауэра.

Флери набрал 108 очков в голосовании генеральных менеджеров клубов НХЛ. Его 14 раз поставили на первое место, 11 раз — на второе и 5 раз — на третье. Василевский набрал 99 очков (12-12-3), а Грубауэр — 36 (2-6-8).

«Везина Трофи» — награда, ежегодно вручаемая вратарю Национальной хоккейной лиги, сыгравшему в регулярном чемпионате не менее 25 матчей и продемонстрировавшему лучшую игру среди всех конкурентов.

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Евгений Козинов все материалы автора

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