Хоккей
НХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Статьи Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Новости   //    Хоккей   //    НХЛ

«Сан-Хосе» попробует обменять Эвандера Кейна летом

22:56
Эвандер Кейн. Фото Instagram
Эвандер Кейн. Фото Instagram
Теги:

Генеральный менеджер «Сан-Хосе» Дуг Уилсон рассмотрит варианты обмена нападающего Эвандера Кейна, сообщает The Hockey Writers.

По ходу сезона у хоккеиста возникли разногласия с некоторыми партнерами по команде. Руководство постарается расстаться с конфликтным хоккеистом.

В прошедшем сезоне он набрал 49 (22+27) очков в 56 матчах. Его контракт с зарплатой в 7 миллионов долларов в год действует до конца сезона-2024/25.

За несколько дней до старта регулярки темнокожий форвард «Акул» подал заявление о банкротстве. В заявлении указано, что долг хоккеиста составляет 26,8 миллиона долларов, при том, что, его активы составляют 10,2 млн. Кейн указал 47 кредиторов, включая частных лиц, банки и свое бывшее агентство Newport.

После истории с массовыми беспорядками в Америке на почве расизма нападающий «Шаркс» наряду с бывшим игроком «Амура» Акимом Алиу основал Альянс хоккейного разнообразия (Hockey Diversity Alliance). Официальной целью организации была заявлена борьба с проявлениями расизма в хоккее.

Читайте также

Первый тайм матча Италия — Австрия завершился нулевой ничьей
Контрольные прокаты сборной России по фигурному катанию пройдут в Челябинске 11-12 сентября
Джиган сообщил, что его бой с Емельяненко состоится 4 ноября
«Если у Родниной или Фетисова обнаружат двойное гражданство, им придется сдать мандат»

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Иван Шитик все материалы автора
vs
1
Офсайд