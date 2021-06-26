«Сан-Хосе» попробует обменять Эвандера Кейна летом

Генеральный менеджер «Сан-Хосе» Дуг Уилсон рассмотрит варианты обмена нападающего Эвандера Кейна, сообщает The Hockey Writers.

По ходу сезона у хоккеиста возникли разногласия с некоторыми партнерами по команде. Руководство постарается расстаться с конфликтным хоккеистом.

В прошедшем сезоне он набрал 49 (22+27) очков в 56 матчах. Его контракт с зарплатой в 7 миллионов долларов в год действует до конца сезона-2024/25.

За несколько дней до старта регулярки темнокожий форвард «Акул» подал заявление о банкротстве. В заявлении указано, что долг хоккеиста составляет 26,8 миллиона долларов, при том, что, его активы составляют 10,2 млн. Кейн указал 47 кредиторов, включая частных лиц, банки и свое бывшее агентство Newport.

После истории с массовыми беспорядками в Америке на почве расизма нападающий «Шаркс» наряду с бывшим игроком «Амура» Акимом Алиу основал Альянс хоккейного разнообразия (Hockey Diversity Alliance). Официальной целью организации была заявлена борьба с проявлениями расизма в хоккее.