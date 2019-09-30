«Филадельфия» уступила «Лозанне» в выставочном матче

«Филадельфия» провела выставочный матч против «Лозанны». Клуб из Швейцарии победил со счетом 4:3.

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«Лозанна» (Лозанна) — «Филадельфия Флайерз» (Филадельфия) — 4:3 (3:0, 1:1, 0:2)

Голы: Херрен — 1, 4:08 — 1:0. Эммертон — 1 (бол., Берчи), 10:29 — 2:0. Дженацци — 1 (Эйдемарк, Джурис), 13:26 — 3:0. Вермин — 1 (бол., Джеффри), 23:02 — 4:0. Жиру — 1 (Кутюрье), 25:37 — 4:1. Буннамэн — 2, 45:23 — 4:2. Кутюрье — 1 (Тварински, Ворачек), 57:50 — 4:3.

Вратари: Штефан (Больтсхаузер, 32:15) — Харт (Эллиотт, 23:02, 57:22 — 57:50).

30 сентября. Лозанна. Vaudoise Arena.