"Филадельфия" с Воробьевым и Проворовым обыграла "Анахайм"

"Филадельфия" победила "Анахайм" в матче регулярного чемпионата НХЛ - 6:2. Российские игроки "Флайерз" Михаил Воробьев и Иван Проворов очков не набрали.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Филадельфия" - "Анахайм" - 6:2 (4:0, 0:1, 2:1)

Голы: Вароун - 3 (Раффль), 2:44 - 1:0. Кутюрье - 23 (Хегг, Вароун), 10:24 - 2:0. Раффль - 4 (мен., Лотон, Макдональд), 11:44 - 3:0. Линдблум - 8 (Кутюрье, Ворачек), 17:46 - 4:0. Хенрик - 10 (бол., Ритчи, Гецлаф), 20:51 - 4:1. Ритчи - 8 (бол., Гецлаф, Ракелль), 44:57 - 4:2. Патрик - 11 (бол., Кутюрье, Конекны), 52:15 - 5:2. Конекны - 15 (Санхейм, ван Римсдайк), 58:49 - 6:2.

Вратари: Харт - Джонсон (Бойл, 20:00).

Штраф: 10 - 12.

Броски: 40 (14+13+13) - 32 (12+9+11).

Наши: Воробьев (9.11/0/+1), Проворов (24.19/3/+2) - -.

9 февраля. Филадельфия. Wells Fargo Center.