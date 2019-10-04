«Филадельфия» с Проворовым обыграла «Чикаго» в Праге

«Филадельфия» обыграла «Чикаго» на старте регулярного чемпионата НХЛ — 4:3. В первом звене «Флайерз» вышел российский защитник Иван Проворов.

Игра состоялась в Праге в рамках Глобальной серии. За пределами Северной Америки в этом сезоне состоятся еще две игры: «Баффало» и «Тампа-Бэй» проведут две игры в Стокгольме, 8 и 9 ноября.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Филадельфия» — «Чикаго» — 4:3 (1:1, 2:1, 1:1)

Голы: Конекны — 1, 6:24 — 1:0. Нюландер — 1 (Кейн), 7:44 — 1:1. Линдблум — 1 (бол.), 26:28 — 2:1. Конекны — 2 (Лотон), 38:04 — 3:1. Дебринкэт — 1 (бол., Кейн, Густафссон), 39:47 — 3:2. Раффль — 1 (Хегг, Питлик), 49:48 — 4:2. Кейн — 1 (Густафссон, Кит), 57:53 — 4:3.

Вратари: Харт — Кроуфорд (57:10 — 57:53, 58:47).

Штраф: 4 — 6.

Броски: 38 (13+15+10) — 31 (11+7+13).

Наши: Проворов (23.55/3/-1) — -.

4 октября. Прага. O2 Arena.