«Питтсбург» на выезде обыграл «Филадельфию»

«Питтсбург» выиграл у «Филадельфии» (6:2) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

По дублю у победителей сделали Брайан Раст и Джейк Гюнцель.

«Питтсбург» набрал 45 очков и занимает седьмое место на Востоке. У «Филадельфии» 32 очка и 11-е место.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Филадельфия» — «Питтсбург» — 2:6 (0:3, 1:0, 1:3)

Голы: Раст — 8 (бол., Летанг, Кросби), 12:21 — 0:1. Раст — 9 (Родригес, Летанг), 14:55 — 0:2. Гюнтцель — 17 (Летанг, Дюмулин), 16:16 — 0:3. Аткинсон — 14 (Фараби, Лотон), 28:10 — 1:3. Родригес — 15 (Капанен), 48:50 — 1:4. Гюнтцель — 18 (Кросби, Раст), 50:20 — 1:5. Бойл — 4 (мен., Марино), 51:51 — 1:6. Линдблом — 4 (Фрост, Макьюэн), 53:00 — 2:6.

Вратари: Харт — Джерри.

Штраф: 16 — 10.

Броски: 20 (9+6+5) — 32 (15+8+9).

Наши: Замула (19.46/0/0) — -.

7 января. Филадельфия. Wells Fargo Center. 17944 зрителя.