«Сан-Хосе» в гостях обыграл «Баффало», Барабанов набрал одно очко

«Сан-Хосе» победил «Баффало» (3:2) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

В составе победителей отличились Мэтт Ньето, Тимо Майер и Томаш Гертл. Российский форвард Александр Барабанов заработал очко за результативный пас. У хозяев забивали Джефф Скиннер и Земгус Гиргенсонс.

«Сан-Хосе» набрал 37 очков и занимает 11-е место на Западе. У «Баффало» 26 очков и 14-е место на Востоке.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Баффало» — «Сан-Хосе» — 2:3 (0:3, 1:0, 1:0)

Голы: Нието — 3 (Кольяно, Бонино), 12:27 — 0:1. Майер — 14 (Хертл, Ферраро), 13:44 — 0:2. Хертл — 17 (Барабанов), 17:24 — 0:3. Скиннер — 11 (Олофссон), 27:56 — 1:3. Гиргенсонс — 7 (бол., Томпсон, Далин), 58:15 — 2:3.

Вратари: Луукконен (57:41 — 58:15, 58:28) — Хилл.

Штраф: 7 — 11.

Броски: 39 (8+9+22) — 21 (11+5+5).

Наши: — - Барабанов (18.49/1/+1).

7 января. Баффало. KeyBank Center. 8117 зрителей.