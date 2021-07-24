«Филадельфия» обменяла Ворачека в «Коламбус» на Аткинсона
19:11
«Филадельфия» обменяла нападающего Якуба Ворачека в «Коламбус». Взамен «Жакеты» отдали форварда Кэма Аткинсона, сообщает сайт НХЛ.
В минувшем сезоне 31-летний Ворачек набрал 43 (9+34) очка в 53 матчах регулярного чемпионата.
Контракт чеха с кэпхитом 8,25 миллиона долларов действует еще три сезона, причем в нем нет ограничений на обмен.
У 32-летнего Аткинсона контракт с кэпхитом 5,875 миллиона до конца сезона-2024/25. В прошлом регулярном чемпионате американец набрал 34 (15+19) очка в 56 встречах.
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