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«Филадельфия» обменяла Ворачека в «Коламбус» на Аткинсона

19:11
Якуб Ворачек. Фото ХК «Филадельфия».
Якуб Ворачек. Фото ХК «Филадельфия».
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«Филадельфия» обменяла нападающего Якуба Ворачека в «Коламбус». Взамен «Жакеты» отдали форварда Кэма Аткинсона, сообщает сайт НХЛ.

В минувшем сезоне 31-летний Ворачек набрал 43 (9+34) очка в 53 матчах регулярного чемпионата.

Контракт чеха с кэпхитом 8,25 миллиона долларов действует еще три сезона, причем в нем нет ограничений на обмен.

У 32-летнего Аткинсона контракт с кэпхитом 5,875 миллиона до конца сезона-2024/25. В прошлом регулярном чемпионате американец набрал 34 (15+19) очка в 56 встречах.

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Иван Шитик все материалы автора

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