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Tokyo 2020
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«Аризона» взяла на драфте сына легенды клуба Доуна

18:38
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«Аризона» выбрала во втором раунде драфта нападающего Джоша Доуна. Он является сыном Шейна Доуна, который много лет был капитаном «Койотов».

Шейн Доун завершил карьеру в августе 2017 года, вскоре после того, как «Койоты» объявили, что не будут предлагать ему контракт. Тогдашний владелец команды позже извинился за то, как было обставлено расставание.

Он провел в НХЛ 21 сезон и все это время играл только за одну команду. Нападающий дебютировал в составе «Виннипега» в 1995 году. Затем клуб переехал в Аризону, и Доун выступал за «Койотов» до окончания своей карьеры.

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Иван Шитик все материалы автора

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