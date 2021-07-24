«Аризона» взяла на драфте сына легенды клуба Доуна

«Аризона» выбрала во втором раунде драфта нападающего Джоша Доуна. Он является сыном Шейна Доуна, который много лет был капитаном «Койотов».

Born here.

Raised here.

Stays here.



With the #37 overall pick, we've drafted Josh Doan. ? pic.twitter.com/NsE8gQ6UU4 — Arizona Coyotes (@ArizonaCoyotes) July 24, 2021

Шейн Доун завершил карьеру в августе 2017 года, вскоре после того, как «Койоты» объявили, что не будут предлагать ему контракт. Тогдашний владелец команды позже извинился за то, как было обставлено расставание.

Он провел в НХЛ 21 сезон и все это время играл только за одну команду. Нападающий дебютировал в составе «Виннипега» в 1995 году. Затем клуб переехал в Аризону, и Доун выступал за «Койотов» до окончания своей карьеры.