«Аризона» взяла на драфте сына легенды клуба Доуна
18:38
«Аризона» выбрала во втором раунде драфта нападающего Джоша Доуна. Он является сыном Шейна Доуна, который много лет был капитаном «Койотов».
Шейн Доун завершил карьеру в августе 2017 года, вскоре после того, как «Койоты» объявили, что не будут предлагать ему контракт. Тогдашний владелец команды позже извинился за то, как было обставлено расставание.
Он провел в НХЛ 21 сезон и все это время играл только за одну команду. Нападающий дебютировал в составе «Виннипега» в 1995 году. Затем клуб переехал в Аризону, и Доун выступал за «Койотов» до окончания своей карьеры.
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