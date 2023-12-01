«Филадельфия» — «Нью-Джерси»: видеообзор матча НХЛ

«Нью-Джерси» обыграл «Филадельфию» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:3 ОТ.

Видео лучших моментов игры опубликовано на YouTube-канале SPORTSNET.

«Филадельфия» занимает 10-е место в таблице Восточной конференции с 24 очками в 23 матчах. «Нью-Джерси» поднялся на 11-ю строчку с 23 очками в 21 игре.