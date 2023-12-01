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Сегодня, 08:14

«Филадельфия» — «Нью-Джерси»: видеообзор матча НХЛ

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
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«Нью-Джерси» обыграл «Филадельфию» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:3 ОТ.

Видео лучших моментов игры опубликовано на YouTube-канале SPORTSNET.

«Филадельфия» занимает 10-е место в таблице Восточной конференции с 24 очками в 23 матчах. «Нью-Джерси» поднялся на 11-ю строчку с 23 очками в 21 игре.

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НХЛ
ХК Нью-Джерси Дэвилз
ХК Филадельфия Флайерз
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Столичный дивизион И В П О
1 Рейнджерс 21 16 5 33
2 Каролина 22 13 9 27
3 Вашингтон 20 12 8 26
4 Айлендерс 22 9 13 24
5 Филадельфия 23 11 12 24
6 Нью-Джерси 21 11 10 23
7 Питтсбург 22 11 11 23
8 Коламбус 24 7 17 18
Атлантический дивизион И В П О
1 Бостон 22 15 7 33
2 Флорида 23 14 9 30
3 Торонто 21 12 9 27
4 Детройт 22 12 10 27
5 Тампа-Бэй 24 10 14 25
6 Баффало 23 10 13 22
7 Монреаль 23 10 13 22
8 Оттава 17 8 9 16
Центральный дивизион И В П О
1 Колорадо 22 15 7 31
2 Даллас 21 13 8 29
3 Виннипег 22 12 10 26
4 Сент-Луис 22 12 10 25
5 Аризона 22 11 11 24
6 Нэшвилл 22 11 11 22
7 Миннесота 21 7 14 18
8 Чикаго 21 7 14 14
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 24 15 9 34
2 Ванкувер 24 15 9 31
3 Лос-Анджелес 20 13 7 29
4 Калгари 23 10 13 23
5 Сиэтл 24 8 16 22
6 Эдмонтон 22 9 13 19
7 Анахайм 23 9 14 18
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1.12 03:00
Торонто – Сиэтл
 4 : 3 Б
1.12 03:00
Филадельфия – Нью-Джерси
 3 : 4 ОТ
1.12 03:00
Тампа-Бэй – Питтсбург
 2 : 4
1.12 03:00
Каролина – Айлендерс
4 : 5 ОТ
1.12 03:00
Бостон – Сан-Хосе
 3 : 0
1.12 03:00
Детройт – Чикаго
 5 : 1
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Монреаль – Флорида
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 23 15
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Тампа-Бэй

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