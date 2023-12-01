Генменеджер «Ванкувера»: «Задоров привнесет еще больше физической силы в нашу оборону»
Генеральный менеджер «Ванкувера» Патрик Аллвин прокомментировал переход защитника Никиты Задорова.
«Никита — большой, сильный и мобильный двусторонний защитник, который привнесет еще больше физической силы в нашу оборону. Нам очень нравятся его размеры и возможности, а его добавление к нашей синей линии даст больше глубины и возможностей для продвижения вперед», — приводит слова Аллвина официальный сайт НХЛ.
«Ванкувер» 1 декабря объявил об обмене Задоровоа из «Калгари». В обмен за 28-летнего россиянина «Флэймз» получили драфт-пики в 2024 и 2026 годах (5-го и 3-го раундов соответственно).
В текущем сезоне Задоров сыграл в 21 матче и набрал 6 (1+5) очков. Ранее в НХЛ он также выступал за «Чикаго», «Колорадо» и «Баффало».
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Рейнджерс
|21
|16
|5
|33
|2
|Каролина
|22
|13
|9
|27
|3
|Вашингтон
|20
|12
|8
|26
|4
|Айлендерс
|22
|9
|13
|24
|5
|Филадельфия
|23
|11
|12
|24
|6
|Нью-Джерси
|21
|11
|10
|23
|7
|Питтсбург
|22
|11
|11
|23
|8
|Коламбус
|24
|7
|17
|18
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Бостон
|22
|15
|7
|33
|2
|Флорида
|23
|14
|9
|30
|3
|Торонто
|21
|12
|9
|27
|4
|Детройт
|22
|12
|10
|27
|5
|Тампа-Бэй
|24
|10
|14
|25
|6
|Баффало
|23
|10
|13
|22
|7
|Монреаль
|23
|10
|13
|22
|8
|Оттава
|17
|8
|9
|16
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Колорадо
|22
|15
|7
|31
|2
|Даллас
|21
|13
|8
|29
|3
|Виннипег
|22
|12
|10
|26
|4
|Сент-Луис
|22
|12
|10
|25
|5
|Аризона
|22
|11
|11
|24
|6
|Нэшвилл
|22
|11
|11
|22
|7
|Миннесота
|21
|7
|14
|18
|8
|Чикаго
|21
|7
|14
|14
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|24
|15
|9
|34
|2
|Ванкувер
|24
|15
|9
|31
|3
|Лос-Анджелес
|20
|13
|7
|29
|4
|Калгари
|23
|10
|13
|23
|5
|Сиэтл
|24
|8
|16
|22
|6
|Эдмонтон
|22
|9
|13
|19
|7
|Анахайм
|23
|9
|14
|18
|8
|Сан-Хосе
|23
|5
|18
|12
|1.12
|03:00
|
Торонто – Сиэтл
|4 : 3 Б
|1.12
|03:00
|
Филадельфия – Нью-Джерси
|3 : 4 ОТ
|1.12
|03:00
|
Тампа-Бэй – Питтсбург
|2 : 4
|1.12
|03:00
|
Каролина – Айлендерс
|4 : 5 ОТ
|1.12
|03:00
|
Бостон – Сан-Хосе
|3 : 0
|1.12
|03:00
|
Детройт – Чикаго
|5 : 1
|1.12
|03:00
|
Монреаль – Флорида
|1 : 5
|1.12
|04:00
|
Сент-Луис – Баффало
|6 : 4
|1.12
|04:00
|
Виннипег – Эдмонтон
|1 : 3
|1.12
|04:00
|
Нэшвилл – Миннесота
|1 : 6
|1.12
|05:00
|
Калгари – Даллас
|4 : 3 ОТ
|1.12
|05:00
|
Аризона – Колорадо
|4 : 3 ОТ
|1.12
|06:00
|
Ванкувер – Вегас
|1 : 4
|1.12
|06:00
|
Анахайм – Вашингтон
|4 : 5
|И
|О
|
|
Никита Кучеров
Тампа-Бэй
|23
|39
|
|
Джей Ти Миллер
Ванкувер
|24
|36
|
|
Давид Пастрняк
Бостон
|22
|33
|И
|Г
|
|
Брок Босер
Ванкувер
|24
|17
|
|
Сэм Райнхарт
Флорида
|23
|15
|
|
Никита Кучеров
Тампа-Бэй
|23
|15
|И
|КН
|
|
Луи Доминге
Рейнджерс
|1
|1
|
|
Алекс Лион
Детройт
|4
|1.26
|
|
Адин Хилл
Вегас
|14
|1.87