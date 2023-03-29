«Филадельфия» обыграла «Монреаль»

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«Филадельфия» выиграла у «Монреаля» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:2. «Флайерз» одержали четвертую победу подряд.

«Филадельфия» набрала 70 очков и занимает 14-е место в Восточной конференции. «Монреаль» идет на 15-й строчке — 66 очков.