Кузьменко забросил 36-ю шайбу в сезоне НХЛ

Счет в матче регулярного чемпионата НХЛ между «Ванкувером» и «Сент-Луисом» после первого периода равный — 2:2.

На 20-й минуте российский нападающий «Кэнакс» Андрей Кузьменко сравнял счет. Он реализовал большинство своей команды и забросил свою 36-ю шайбу в сезоне.