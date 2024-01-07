«Филадельфия» — «Калгари»: видеообзор матча НХЛ
«Филадельфия» дома победила «Калгари» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:2.
Видео лучших моментов игры опубликовано на YouTube-канале SPORTSNET.
«Филадельфия» прервала серию из четырех поражений. Команда набрала 46 очков и поднялась на 6-е место в турнирной таблице Восточной конференции.
У «Калгари» прервалась 3-матчевая победная серия. «Флэймз» с 39 очками занимают 12-ю строчку в турнирной таблице Западной конференции.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Рейнджерс
|37
|26
|11
|53
|2
|Каролина
|39
|22
|17
|48
|3
|Айлендерс
|38
|18
|20
|46
|4
|Филадельфия
|39
|20
|19
|46
|5
|Нью-Джерси
|37
|21
|16
|44
|6
|Питтсбург
|37
|19
|18
|42
|7
|Вашингтон
|37
|18
|19
|42
|8
|Коламбус
|40
|13
|27
|34
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Бостон
|37
|23
|14
|52
|2
|Флорида
|38
|24
|14
|50
|3
|Торонто
|36
|19
|17
|45
|4
|Тампа-Бэй
|40
|19
|21
|43
|5
|Детройт
|39
|19
|20
|42
|6
|Монреаль
|38
|16
|22
|37
|7
|Баффало
|39
|16
|23
|36
|8
|Оттава
|34
|14
|20
|28
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Виннипег
|38
|25
|13
|54
|2
|Колорадо
|39
|25
|14
|53
|3
|Даллас
|37
|22
|15
|49
|4
|Нэшвилл
|39
|21
|18
|43
|5
|Аризона
|37
|19
|18
|40
|6
|Сент-Луис
|37
|19
|18
|39
|7
|Миннесота
|37
|16
|21
|36
|8
|Чикаго
|39
|11
|28
|24
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Ванкувер
|38
|24
|14
|51
|2
|Вегас
|39
|22
|17
|49
|3
|Лос-Анджелес
|35
|20
|15
|46
|4
|Сиэтл
|39
|16
|23
|41
|5
|Эдмонтон
|35
|19
|16
|39
|6
|Калгари
|39
|17
|22
|39
|7
|Анахайм
|38
|13
|25
|27
|8
|Сан-Хосе
|39
|9
|30
|21
Результаты / календарь
24.12
28.12
29.12
30.12
31.12
1.01
3.01
4.01
5.01
6.01
7.01
8.01
9.01
10.01
11.01
12.01
|7.01
|00:00
|
Колорадо – Флорида
|- : -
|7.01
|03:00
|
Питтсбург – Баффало
|- : -
|7.01
|03:00
|
Сан-Хосе – Торонто
|- : -
|7.01
|03:00
|
Нью-Джерси – Ванкувер
|- : -
|7.01
|03:00
|
Коламбус – Миннесота
|- : -
|7.01
|03:00
|
Бостон – Тампа-Бэй
|- : -
|7.01
|03:00
|
Монреаль – Рейнджерс
|- : -
|7.01
|04:00
|
Даллас – Нэшвилл
|- : -
|7.01
|04:00
|
Каролина – Сент-Луис
|- : -
|7.01
|06:00
|
Эдмонтон – Оттава
|- : -
|7.01
|06:00
|
Вегас – Айлендерс
|- : -
|7.01
|23:00
|
Чикаго – Калгари
|- : -
|7.01
|23:00
|
Вашингтон – Лос-Анджелес
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Снайперы
Вратари (КН)
|И
|О
|
|
Никита Кучеров
Тампа-Бэй
|39
|64
|
|
Нэйтан Маккиннон
Колорадо
|39
|64
|
|
Артемий Панарин
Рейнджерс
|37
|53
|И
|Г
|
|
Остон Мэттьюс
Торонто
|35
|30
|
|
Никита Кучеров
Тампа-Бэй
|39
|27
|
|
Сэм Райнхарт
Флорида
|38
|25
|И
|КН
|
|
Крис Дриджер
Сиэтл Кракен
|1
|1
|
|
Луи Доминге
Рейнджерс
|1
|1
|
|
Ярослав Аскаров
Нэшвилл
|2
|1.41
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