«Филадельфия» — «Калгари»: видеообзор матча НХЛ

«Филадельфия» дома победила «Калгари» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:2.

Видео лучших моментов игры опубликовано на YouTube-канале SPORTSNET.

«Филадельфия» прервала серию из четырех поражений. Команда набрала 46 очков и поднялась на 6-е место в турнирной таблице Восточной конференции.

У «Калгари» прервалась 3-матчевая победная серия. «Флэймз» с 39 очками занимают 12-ю строчку в турнирной таблице Западной конференции.