Просветов пропустил три шайбы в первые 8 минут матча с «Флоридой»

«Колорадо» в матче регулярного чемпионата НХЛ принимает «Флориду».

Вратарь «Эвеланш» Иван Просветов пропустил три шайбы за первые 8 минут встречи — дубль оформил Сэм Райнхарт, еще один гол на счету Картера Верхаге. К девятой минуте 24-летний россиянин отразил один бросок из четырех.

До этой игры на счету Просветова 10 матчей в сезоне, в которых он отразил 90,6 процента бросков и при коэффициенте надежности 2.84.