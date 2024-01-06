«Филадельфия» победила «Калгари», Замула отдал результативную передачу

«Филадельфия» дома победила «Калгари» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:2.

У хозяев 2 (1+1) очка набрал Морган Фрост. Российский защитник «Флайерз» Егор Замула отдал голевую передачу. У гостей шайбы забросили Джонатан Юбердо и Маккензи Уигар.

«Филадельфия» прервала серию из четырех поражений. Команда набрала 46 очков и поднялась на 6-е место в турнирной таблице Восточной конференции.

У «Калгари» прервалась 3-матчевая победная серия. «Флэймз» с 39 очками занимают 12-ю строчку в турнирной таблице Западной конференции.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Филадельфия» — «Калгари» — 3:2 (0:0, 2:2, 1:0)

Голы: Юбердо — 7 (Кадри, Поспишил), 21:55 — 0:1. Фрост — 6 (Уокер, Форстер), 24:15 — 1:1. Уигар — 9 (Коулмэн, Манджапане), 29:13 — 1:2. Кутюрье — 10 (бол., Фрост, Замула), 36:06 — 2:2. Конекны — 21 (мен., Лотон, Йорк), 42:27 — 3:2.

Вратари: Харт — Маркстрем (57:37 — 57:56, 58:01).

Штраф: 29 — 25.

Броски: 42 (9+24+9) — 24 (8+10+6).

Наши: Замула (20.25/3/-1) — -.

6 января. Филадельфия. Wells Fargo Center.