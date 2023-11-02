Дадонов забросил третью шайбу в сезоне

«Даллас» увеличил преимущество в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Калгари». Счет стал 3:2.

В середине второго периода голом отметился российский нападающий Евгений Дадонов. Для него эта шайба стала третьей в нынешнем сезоне.

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