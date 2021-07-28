Фетисов назвал ожидаемым решение «Вашингтона» продлить контракт с Овечкиным

Олимпийский чемпион, обладатель Кубка Стэнли Вячеслав Фетисов прокомментировал новость о решении «Вашингтона» продлить контракт с нападающим Александром Овечкиным.

«Заключение нового контракта было ожидаемым, потому что в НХЛ ценят людей, которые собирают стадионы, выигрывают кубки. Я думаю, что это правильное решение со стороны «Вашингтона», клуб дал возможность Саше спокойно готовиться к каждому сезону и постараться нацелиться на рекорд Уэйна Гретцки. Команда сделала все правильно, для достижения рекорда нужно хорошо играть, нужно, чтобы команда тоже помогала. Без лидера и ветерана команды сложно стоить какие-то планы, так что думаю, что риски минимальные. Я рад за Сашу и «Вашингтон», за НХЛ с их последовательностью и уважением к тем хоккеистам, которые двигают игру на другой уровень. Саше хотел бы пожелать провести эти пять лет без травм, чтобы получил удовольствие. Я точно знаю, что в этом возрасте выходить на лед без удовольствия сложно», — приводит ТАСС слова Фетисова.

27 июля «Вашингтон» объявил о продлении контракта с 35-летним Овечкиным. Новое соглашение с россиянином рассчитано до конца сезона-2025/26, игрок заработает 47,5 миллиона долларов.