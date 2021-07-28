Панарин и Шестеркин рассержены обменом Бучневича
02:13
На прошлой неделе «Рейнджерс» обменяли права на нападающего Павла Бучневича в «Сент-Луис». Как сообщает в The Athletic, российские игроки клуба из Нью-Йорка Артемий Панарин и Игорь Шестеркин были в ярости по поводу этого обмена.
26-летний Бучневич провел самый результативный сезон в карьере: 48 (20+28) очков в 54 матчах. У него подходит к концу контракт, по которому он получал 3,25 миллиона долларов в год. Россиянин получит статус ограниченно свободного агента.
Бучневич был выбран «Рейнджерс» на драфте-2013 под общим 75-м номером. Он провел всю карьеру в НХЛ в клубе из Нью-Йорка.
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