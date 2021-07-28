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«Тампа» обменяла Тайлера Джонсона в «Чикаго» на контракт Сибрука

05:56
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«Тампа-Бэй» официально обменяла в «Чикаго» нападающего Тайлера Джонсона. Действующий обладатель Кубка Стэнли доплатит еще выбор во втором раунде драфта НХЛ-2023, и возьмет на себя контракт защитника Брента Сибрука.

36-летний хоккеист завершил карьеру еще в марте этого года из-за проблем с травмами, а его соглашение на 8,875 миллиона долларов не будет учитываться в потолке зарплат, так как помещено в долгосрочный резерв для травмированных хоккеистов.

Контракт 30-летнего Джонсона рассчитан еще на три года. Клуб уже на протяжении года ищет варианты для обмена форварда.

За «Тампу» Тайлер выступал с 2012 года. В минувшем сезоне он набрал всего 22 (8+14) очка в 55 встречах сезона и отметился 7 (4+3) баллами в плей-офф. Всего в НХЛ на его счету 589 игр и 361 (161+200) балл.

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Сергей Ревенко все материалы автора

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