Жамнов: «Ковальчуку интересна работа в качестве менеджера сборной России»

Главный тренер сборной России Алексей Жамнов высказал мнение, что Илья Ковальчук как менеджер национальной команды по работе с игроками НХЛ находится на своем месте. По словам тренера, эта работа ему интересна.

«Я вижу, что у него есть контакты со всеми — не только с игроками, но и с руководителями НХЛ и профсоюза игроков. И я думаю, что Илья в Северной Америке — на своем месте. Эта работа для него интересна», — цитирует ТАСС Жамнова.

На данный момент Ковальчук, находящийся, как и Жамнов, в Северной Америке, занимается вопросом снятия дисквалификации с форварда «Вашингтона» Евгения Кузнецова, чтобы нападающий смог принять участие в Олимпиаде.

38 -летний Ковальчук является олимпийским чемпионом 2018 года и двукратным чемпионом мира (2008, 2009). В 2012 году российский нападающий дошел до финала Кубка Стэнли с «Нью-Джерси». Всего Ковальчук провел в НХЛ 926 матчей, в которых забросил 443 шайбы и отдал 433 результативные передачи. Также Ковальчук — трехкратный обладатель Кубка Гагарина.