Овечкин вытащил команду за волосы и спас от позора. Но его феерия не помогла победить

Сумасшедший матч во Флориде: 9 голов и камбэк «Кэпиталз», 3 (1+2) очка Ови, Бобровский получил травму, а Самсонова посадили на лавку.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Флорида» — «Вашингтон» — 5:4 ОТ (2:0, 2:3, 0:1, 1:0)

Голы: Барков — 6 (Дюклер, Верхэге), 3:07 — 1:0. Экблад — 4, 11:04 — 2:0. Спронг — 2 (Манта), 20:43 — 2:1. Монтур — 2 (Форслинг, Марчмент), 27:16 — 3:1. Барков — 7 (бол., Хернквист, Юбердо), 35:32 — 4:1. Овечкин — 10 (Эллер), 38:11 — 4:2. Уилсон — 1 (Карлсон, Овечкин), 39:43 — 4:3. Макмайкл — 1 (Овечкин, Лисон), 46:56 — 4:4. Луостаринен — 3 (Форслинг, Райнхарт), 61:55 — 5:4.

Вратари: Бобровский (Найт, 40:00) — Ванечек (Самсонов, 1:45, Ванечек, 27:16).

Штраф: 4 — 6.

Броски: 33 (14+12+5+2) — 42 (13+19+10+0).

Наши: Мамин (11.08/1/-1) — Кузнецов (22.45/4/-1), Овечкин (22.10/6/+2), Орлов (18.51/2/-1).

5 ноября. Майами. BB&T Center.

Травма Бобровского

Болельщикам, которые сегодня пришли на игру в Санрайзе, можно только позавидовать. «Флорида» и «Вашингтон» на пару выдали невероятно зрелищный хоккей, а в матче можно было увидеть буквально все. Драма, камбек, овертайм, 75 бросков по воротам и красивейшие голы. Оторваться от этого действия было очень сложно.

Хозяева решили не откладывать дело в долгий ящик и сразу же задали ход встрече. Спустя всего три минуты после старта матча капитан «Пантерз» Александр Барков пополнил счет своих голов в этом сезоне. Питер Лавиолетт взял видео-просмотр на предмет помехи вратарю, но на повторе хорошо видно, что защитник «Кэпиталз» Джон Карлсон сам толкал финского форварда на Илью Самсонова.

В первом периоде «Флорида» смотрелась гораздо опаснее соперника в атаке и заслуженно повела 2:0. Со стороны кажется, что неожиданный уход с поста главного тренера Джоэля Кенневилля не сильно сломил хоккеистов психологически. Парни максимально заряжены и даже оборвавшаяся на «Бостоне» восьмиматчевая победная серия не стала для команды большой трагедией. Сейчас «пантерами» руководит Эндрю Брюнетт, который начинал свою игровую карьеру в НХЛ как раз в «Вашингтоне».

После перерыва место в воротах «Флориды» неожиданно занял Спенсер Найт, а затем появилась информация, что Сергей Бобровский получил травму верхней части тела. Причем российского голкипера не было даже на скамейке. Бобровский, который прекрасно смотрится на старте чемпионата, уверенно действовал в первом периоде и отразил все 13 бросков. Рождение дочери помогло ему вернуть былую уверенность на льду и будет очень обидно, если повреждение выбьет Сергея из игрового тонуса. К счастью, после матча Брюнетт сказал, что, скорее всего, Бобровский восстановится со дня на день.

20-летний Найт — один из самых перспективных голкиперов в НХЛ, однако сегодня американец явно оказался не готов к выходу на площадку. На полевых игроках «Флориды» заметно сказалась замена вратаря, а в оборонительных действиях команды появилось больше сумбура и нервозности. Зато с игрой в атаке у «Пантерз», как не было проблем, так и не предвидится в ближайшее время. Бросок защитника Брэндона Монтура стал роковым для Самсонова. При счете 1:3 Питер Лавиолетт решил сменить российского голкипера на Витека Ванечека. Пока Самсонов совершенно не впечатляет, а гол Монтура можно было и предотвратить.

Феерия Овечкина

Через семь минут Барков оформил дубль и сделал счет 4:1 в пользу своей команды. Эта шайба стала для форварда 188-й в составе «Флориды» и по этому показателю он сравнялся с лучшим снайпером в истории клуба Олли Йокиненом. Александр мог выйти на первое место и сегодня, но его гол отменили из-за того, что Энтони Дюклер нарушил правила во вратарской площади. Впрочем, можно не сомневаться — рекорд покорится Баркову уже совсем скоро.

Казалось, что «Пантерз» вряд ли упустят такое преимущество, но хозяева слишком рано расслабились и провалили концовку второго периода. За полторы минуты до сирены «Кэпиталз» забросили две шайбы, а начало камбеку положил Александр Овечкин. Капитан «Вашингтона» первым среди всех игроков в сезоне добрался до отметки 10 голов и сделал это в третий раз за свою карьеру (2013/14 и 2017/18). Это 740-й гол Овечкина в регулярных чемпионатах НХЛ и до Бретта Халла остается всего один точный бросок.

Интересно, что ровно 7 лет назад в матче против «Калгари» Овечкин набрал 826-е очко и стал лучшим бомбардиром в истории «Вашингтона». Судя по всему, сегодня Александр был максимально настроен отметить красивую дату. После заброшенной шайбы он поучаствовал в голе Тома Уилсона, а в начале третьего периода отдал из-за ворот передачу, которой воспользовался 20-летний форвард Коннор Макмайл. Канадец впервые в карьере отличился в матче НХЛ. Таким образом, чуть больше чем за 10 минут «Флорида» растранжирила преимущество в три шайбы, но сумела собраться в концовке.

Овертайм остался за хозяевами, которые не позволили «Вашингтону» практически ничего. Правда исход противостояния решила курьезная шайба. По сути, после наброса Эту Луостаринена Том Уилсон забил гол в собственную ворота. «Кэпиталз» хоть и продемонстрировали характер, но потерпели второе поражение подряд и отправляются домой, где совсем скоро примут «Филадельфию».

В этой игре также сыграл первый матч за «Флориду» в сезоне автор «золотого гола» — 2019 для ЦСКА Максим Мамин. Он провел на площадке 11 минут, заработал «минус 1», сделал 3 силовых приема и один раз нанес бросок в створ.