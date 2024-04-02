Федотов спас «Филадельфию» от пропущенного гола после выхода Барзала один в ноль

«Филадельфия» в матче регулярного чемпионата НХЛ принимает «Айлендерс».

В начале второго периода вратарь «Флайерз» Иван Федотов спас команду от пропущенного гола, отразив бросок форварда «островитян» Мэтью Барзала после выхода один в ноль.

27-летний россиянин заменил Самуэля Эрссона после первого периода и дебютировал в НХЛ.

Федотов подписал контракт с американской командой в мае 2022 года. Летом того же года он был задержан в Санкт-Петербурге по подозрению в уклонении от службы в армии, после чего отправлен на прохождение военной службы.

29 марта 2024 года Федотов присоединился к «Филадельфии». Голкипер остался в запасе на предыдущий матч команды против «Чикаго» (1:5).