Бобровский был заменен после пяти пропущенных шайб от «Торонто»

«Флорида» в матче регулярного чемпионата НХЛ встречается с «Торонто».

Вратарь «Пантерз» Сергей Бобровский был заменен после второго периода, пропустив пять шайб при 11 отраженных бросков.

В текущем сезоне 35-летний россиянин провел 53 матча, четыре раза сыграв на ноль при коэффициенте надежности 2.49.