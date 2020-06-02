Федерация хоккея США высказалась против расизма

Федерация хоккея США сделала заявление, в котором осуждает проявления расизма. Ранее в США начались массовые протесты из-за убийства афорамериканца Джорджа Флойда.

«USA Hockey верит в справедливость в справедливое для всех рас общество и в то, что права человека должны быть одинаковыми для всех, — говорится в сообщении. — Мы поддерживаем тех, кто работает конструктивно, чтобы повлиять на общество в случае проявлений расизма. Недавние трагические и бессмысленные смерти очень огорчили и возмутили нас. Мы должны продолжать делать больше — слушать наши сообщества, быть готовыми к критике, делать выводы из этого общения и предпринять необходимые шаги, чтобы искоренить расизм в нашей игре и в нашей стране. На нашем ежегодном конгрессе мы будем продолжать обсуждение вопросов разнообразия, равенства и инклюзивности. Мы будем разработаем несколько важных пунктов, которые положительно повлияют на наш спорт и будут перенесены в нашу повседневную жизнь. У всех нас есть возможность положительно повлиять на наше сообщество, и USA Hockey — не исключение. Мы обещаем слушать, учиться, поддерживать и быть чемпионом по равенству. USA Hockey хочет стать лучше. Это наша общая цель».

25 мая афроамериканец Джордж Флойд из Миннеаполиса погиб в процессе задержания. Инцидент вызвал волну массовых беспорядков, после начала которых были уволены четверо сотрудников полиции, а один из них обвинен в убийстве по неосторожности.