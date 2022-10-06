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6 октября, 10:03

Федерация хоккея Квебека отказалась сотрудничать с Федерацией хоккея Канады

Иван Шитик
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Флаг Канады.
Фото Global Look Press

Федерация хоккея Квебека приняла резолюцию о недоверии к Федерации хоккея Канады и заявила, что приостанавливает все переводы регистрационных сборов, обычно уплачиваемых в национальную организацию, сообщает Sportsnet.

Ранее стало известно, что основные спонсоры Федерации хоккея Канады также приостановили спонсирование федерации.

В последние несколько месяцев вскрылись две истории, связанные с молодежными чемпионатами мира в 2003 и 2018 годах. Хоккеисты сборной Канады, как следует из полицейских отчетов, совершали групповые изнасилования, жертвами которых становились молодые женщины.

Эти факты долгое время скрывались руководством национальной федерации (Hockey Canada), так что теперь проводится масштабная полицейская проверка, в ходе которой должны установить всех виновных.

Хоккеисты сборной Канады оказались замешаны в&nbsp;секс-скандалах. Канадский хоккей сотрясают секс-скандалы. Три истории и один суд только за последний месяц

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Столичный дивизион И В П О
1 Питтсбург 2 2 0 4
2 Филадельфия 2 2 0 4
3 Каролина 2 2 0 4
4 Рейнджерс 3 2 1 4
5 Айлендерс 2 1 1 2
6 Вашингтон 3 1 2 2
7 Нью-Джерси 2 0 2 0
8 Коламбус 3 0 3 0
Атлантический дивизион И В П О
1 Бостон 2 2 0 4
2 Детройт 2 2 0 4
3 Флорида 2 2 0 4
4 Торонто 3 2 1 4
5 Баффало 2 1 1 2
6 Тампа-Бэй 3 1 2 2
7 Монреаль 3 1 2 2
8 Оттава 2 0 2 0
Центральный дивизион И В П О
1 Даллас 2 2 0 4
2 Нэшвилл 4 2 2 4
3 Сент-Луис 1 1 0 2
4 Виннипег 1 1 0 2
5 Колорадо 2 1 1 2
6 Чикаго 3 1 2 2
7 Миннесота 2 0 2 0
8 Аризона 2 0 2 0
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 3 3 0 6
2 Калгари 2 2 0 4
3 Сиэтл 3 1 2 3
4 Эдмонтон 2 1 1 2
5 Анахайм 2 1 1 2
6 Лос-Анджелес 3 1 2 2
7 Ванкувер 2 0 2 0
8 Сан-Хосе 4 0 4 0
Результаты / календарь
7.10
8.10
12.10
13.10
14.10
15.10
16.10
18.10
19.10
20.10
21.10
22.10
23.10
18.10 02:00
Бостон – Флорида
 - : -
18.10 02:00
Вашингтон – Ванкувер
 - : -
18.10 02:00
Монреаль – Питтсбург
 - : -
18.10 02:00
Рейнджерс – Анахайм
 - : -
18.10 02:00
Торонто – Аризона
 - : -
18.10 02:30
Детройт – Лос-Анджелес
 - : -
18.10 03:00
Миннесота – Колорадо
 - : -
18.10 03:30
Даллас – Виннипег
 - : -
18.10 05:00
Сиэтл – Каролина
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Снайперы
Вратари (КН)
И О
Сидни Кросби

Сидни Кросби

Питтсбург

 2 6
Артемий Панарин

Артемий Панарин

Рейнджерс

 3 6
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 2 5
И Г
Нино Нидеррайтер

Нино Нидеррайтер

Нэшвилл

 4 4
Стивен Стэмкос

Стивен Стэмкос

Тампа-Бэй

 3 4
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 2 4
И КН
Джейк Эттингер

Джейк Эттингер

Даллас

 2 1.00
Крэйг Андерсон

Крэйг Андерсон

Баффало

1 1.00
Фредерик Андерсен

Фредерик Андерсен

Каролина

 1 1.00
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