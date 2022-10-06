Федерация хоккея Квебека отказалась сотрудничать с Федерацией хоккея Канады

Федерация хоккея Квебека приняла резолюцию о недоверии к Федерации хоккея Канады и заявила, что приостанавливает все переводы регистрационных сборов, обычно уплачиваемых в национальную организацию, сообщает Sportsnet.

Ранее стало известно, что основные спонсоры Федерации хоккея Канады также приостановили спонсирование федерации.

В последние несколько месяцев вскрылись две истории, связанные с молодежными чемпионатами мира в 2003 и 2018 годах. Хоккеисты сборной Канады, как следует из полицейских отчетов, совершали групповые изнасилования, жертвами которых становились молодые женщины.

Эти факты долгое время скрывались руководством национальной федерации (Hockey Canada), так что теперь проводится масштабная полицейская проверка, в ходе которой должны установить всех виновных.