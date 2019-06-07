08:53 | Хоккей — НХЛ

Фанаты "Бостона" устроили драку на матче против "Сент-Луиса". Видео

3
Обсудить

"Сент-Луис" обыграл "Бостон" (2:1) в пятом матче финальной серии Кубка Стэнли. Фанаты "Брюинз" утроили драку во время игры на арене "Ти-Ди Гарден" в Бостоне. Причины потасовки неизвестны.

Счет в серии 3-2 в пользу "Блюз". Шестой матч состоится 10 июня, в 3.00 по московскому времени.

 

НХЛ: сетка и календарь плей-офф, расписание и результаты матчей, новости и обзоры, статистика игроков

 

3
Обсудить
Загрузка...
Материалы других СМИ