Фанаты "Бостона" устроили драку на матче против "Сент-Луиса". Видео

"Сент-Луис" обыграл "Бостон" (2:1) в пятом матче финальной серии Кубка Стэнли. Фанаты "Брюинз" утроили драку во время игры на арене "Ти-Ди Гарден" в Бостоне. Причины потасовки неизвестны.

Счет в серии 3-2 в пользу "Блюз". Шестой матч состоится 10 июня, в 3.00 по московскому времени.

Bruins fans beating each other up.... what a beautiful sight for #Sabres fans 😌😂 pic.twitter.com/7DCe5GW2QW — Ty B (@tyBuffalo) 7 июня 2019 г.

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