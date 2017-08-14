16:03 14 августа | Хоккей — НХЛ

Евгений Малкин: "Я – не Овечкин. Путин никогда мне не звонил"

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Трехкратный обладатель Кубка Стэнли, нападающий "Питтсбурга" Евгений Малкин ответил на вопросы журналистов после вручения ему приза "Харламов Трофи" в Москве. Он отметил, что не теряет надежды на то, что игроки НХЛ выступят на Олимпиаде.

– Что касается участия энхаэловцев в ближайшей Олимпиаде, надежда умирает последней, – отметил Малкин.

– Звонил ли вам когда-нибудь Президент России?

– Путин мне никогда не звонил. Я – не Александр Овечкин (улыбается).

– Ваш номер один в НХЛ?

– Могу назвать Пашу Дацюка, Кросби. Восхищен игрой Макдэвида – скоростью, принятием решений и видением площадки – все они на небывалом уровне. (Евгений БЕЛОУСОВ)

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КОММЕНТАРИИ (8)
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ростовский свин

Индисс.... ПР- менеджеры я так думаю есть далеко не у всех...агенты немного другое... да и целом хоккей не гламурный вид спорта

08:41 15 августа

Индисс

Простачки-наивнячки-это большинство из тех кто пишет посты в СЭ,а в НХЛ играют весьма продвинутые спортсмены-бизнесмены .Они прекрасно знают кому и что можно и нужно говорить ,какие контракты подписывать и т.д.

22:29 14 августа

ростовский свин

Индисс.... жена просто ему сказала - хватит быть простачком - ты ВООБЩЕ ТО трехкратный обладатель КС и Смайт трофи, 2 кратный лучший снайпер плей-офф...

20:24 14 августа

Индисс

.BattleFish. Спасибо за помощь! А вообще,после женитьбы человек (Джино а не ты) поменялся в своих предпочтениях и оценках. Чувствуется умелая, ОЧЕНЬ заинтересованная женская политика! Раньше оченки выглядели иначе.

19:58 14 августа

.BattleFish.

Индисс – Ваш номер один в НХЛ?– Могу назвать Пашу Дацюка, Кросби. Восхищен игрой Макдэвида – скоростью, принятием решений и видением площадки – все они на небывалом уровне. (Евгений БЕЛОУСОВ)===============О чём это? Какая-то ерунда,ничего не пойму -причём здесь номер !? 18:02-----------кто для вас лучший игрок НХЛ, перевожу, сам сначала не понял!)

18:46 14 августа

Индисс

– Ваш номер один в НХЛ?– Могу назвать Пашу Дацюка, Кросби. Восхищен игрой Макдэвида – скоростью, принятием решений и видением площадки – все они на небывалом уровне. (Евгений БЕЛОУСОВ)===============О чём это? Какая-то ерунда,ничего не пойму -причём здесь номер !?

18:02 14 августа

PitersS

Я, как Малкин-мне, тоже, Путин никогда не звонил..

17:21 14 августа

Северный помнит!

Да, Макдевиду часто виднеется площадка, где то вдалеке....

16:14 14 августа

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