Евгений Малкин: "Я – не Овечкин. Путин никогда мне не звонил"

Трехкратный обладатель Кубка Стэнли, нападающий "Питтсбурга" Евгений Малкин ответил на вопросы журналистов после вручения ему приза "Харламов Трофи" в Москве. Он отметил, что не теряет надежды на то, что игроки НХЛ выступят на Олимпиаде.
– Что касается участия энхаэловцев в ближайшей Олимпиаде, надежда умирает последней, – отметил Малкин.
– Звонил ли вам когда-нибудь Президент России?
– Путин мне никогда не звонил. Я – не Александр Овечкин (улыбается).
– Ваш номер один в НХЛ?
– Могу назвать Пашу Дацюка, Кросби. Восхищен игрой Макдэвида – скоростью, принятием решений и видением площадки – все они на небывалом уровне. (Евгений БЕЛОУСОВ)
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ростовский свин
Индисс.... ПР- менеджеры я так думаю есть далеко не у всех...агенты немного другое... да и целом хоккей не гламурный вид спорта
08:41 15 августа
Индисс
Простачки-наивнячки-это большинство из тех кто пишет посты в СЭ,а в НХЛ играют весьма продвинутые спортсмены-бизнесмены .Они прекрасно знают кому и что можно и нужно говорить ,какие контракты подписывать и т.д.
22:29 14 августа
ростовский свин
Индисс.... жена просто ему сказала - хватит быть простачком - ты ВООБЩЕ ТО трехкратный обладатель КС и Смайт трофи, 2 кратный лучший снайпер плей-офф...
20:24 14 августа
Индисс
.BattleFish. Спасибо за помощь! А вообще,после женитьбы человек (Джино а не ты) поменялся в своих предпочтениях и оценках. Чувствуется умелая, ОЧЕНЬ заинтересованная женская политика! Раньше оченки выглядели иначе.
19:58 14 августа
.BattleFish.
Индисс – Ваш номер один в НХЛ?– Могу назвать Пашу Дацюка, Кросби. Восхищен игрой Макдэвида – скоростью, принятием решений и видением площадки – все они на небывалом уровне. (Евгений БЕЛОУСОВ)===============О чём это? Какая-то ерунда,ничего не пойму -причём здесь номер !? 18:02-----------кто для вас лучший игрок НХЛ, перевожу, сам сначала не понял!)
18:46 14 августа
Индисс
– Ваш номер один в НХЛ?– Могу назвать Пашу Дацюка, Кросби. Восхищен игрой Макдэвида – скоростью, принятием решений и видением площадки – все они на небывалом уровне. (Евгений БЕЛОУСОВ)===============О чём это? Какая-то ерунда,ничего не пойму -причём здесь номер !?
18:02 14 августа
PitersS
Я, как Малкин-мне, тоже, Путин никогда не звонил..
17:21 14 августа
Северный помнит!
Да, Макдевиду часто виднеется площадка, где то вдалеке....
16:14 14 августа