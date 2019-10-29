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Евгений Малкин: «США — мой второй дом»

00:18
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Нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин рассказал о своем американском гражданстве. Ранее о его наличии сообщил юрист Дмитрий Мачихин, который занимался юридической поддержкой бизнес-проекта хоккеиста.

Евгений Малкин.У Малкина — американский паспорт. Что это значит для сборной России

— У моего ребенка американский паспорт, — цитирует Малкина Triblive. — Это мой второй дом. Я здесь 13 лет. Возможно, он пойдет тут в школу. Моя жена здесь. Мне не нравится, когда США сражаются против России. У нас в России может быть два паспорта, в этом нет ничего плохого. Не переживаю насчет этого. У моего ребенка два паспорта.

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