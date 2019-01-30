Евгений Малкин: "Перед сезоном подумать не мог, что у меня будет "-20", это обидно"

Нападающий "Питтсбурга" Евгений Малкин признался, что ему обидно за свой текущий показатель полезности.

– Я знаю свой уровень. Знаю, что я хороший хоккеист и хочу играть, как прежде, - приводит слова Малкина русскоязычная версия официального сайта НХЛ. - В следующем матче я сыграю правильно, сделаю все, чтобы помочь команде победить. Я стараюсь на тренировках, в играх. Иногда ошибаюсь. Но сезон длинный. Не стоит оглядываться назад. Я расстроен, но понимаю, что сезон длинный. Смотрю в будущее. Конечно, я даже подумать не мог перед сезоном, что у меня будет минус 20. Очень обидно.



Мы позволяем соперникам создавать очень много опасных моментов. В большинстве играем в четыре нападающих и должны понимать, что при потере шайбы все пятеро должны откатываться назад. Не один или два человека, как, например, Крис Летанг. Он бьется, и мы должны помогать ему. А порой он остается один против двух, а то и трех соперников. Если мы потеряли шайбу в средней зоне, вся пятёрка должна возвращаться. Это важно. Вчера у нас на большинство выходили отличные ребята, но мы далеко не все делали правильно.

В текущем сезоне по показателю полезности Малкин делит третье место с конца среди всех игроков НХЛ. Его общая полезность за 49 сыгранных встреч составляет "-20", столько же – у Эрика Гудбрэнсона из "Ванкувера". Хуже дела обстоят только у игроков "Флориды" – нападающего Джонатана Юбердо ("-23") и защитника Майка Мэтисона ("-21"). ​

Всего Малкин в текущем регулярном чемпионате НХЛ набрал 53 (14+39) очка по системе "гол+пас".