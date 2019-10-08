Евгений Малкин: «Панарин сам себе немного противоречит»

Нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин поделился мнением об интервью форварда «Рейнджерс» Артемия Панарина, где тот подверг критике российские власти.

— Если честно, Панарин сам себе немного противоречит, — цитирует официальный сайт «Матч ТВ» Малкина. — Если я четко помню его интервью, Артемию не нравится, когда болельщики ему советуют, как играть в хоккей. Пишут люди, которые хоккеистами никогда не были, не брали клюшку в руки. Но советуют в комментариях, что надо делать.

Панарин говорит, что так нельзя, это неправильно. Но ведь и мы не должны лезть в политику. Это тоже неправильно. Это не наша среда. Мы вообще от этого далеки.

Мне кажется, вся политика построена на лжи. Нам столько информации не дают, которую мы не должны знать! Мы вообще не в курсе, что происходит за закрытыми дверями. То, что нам показывают по телевизору, — это один процент правды.

То, что происходит в стране... Конечно, есть моменты, которые никому не нравятся. Но не бывает стопроцентной правды. Не бывает такого, что один человек может изменить все.

— Панарин сказал, что жизнь в России за последние 20 лет не улучшилась. Это так?

— Это не тема для двух слов. Все зависит от твоих обстоятельств, понимаете? Я не могу судить об общей картине, потому что у меня жизнь так сложилась. Мне повезло, что мои родители стали лучше жить за счет меня и хоккея. Я стараюсь делать лучше жизнь своих близких.

У меня окружение другое. И мое видение жизни немножко другое. Потому что у меня такие условия создались за счет хоккея, который мне дал большой контракт, деньги.

У меня в семье все в принципе неплохо — у моих родителей, близких. Поэтому я не могу давать правильную оценку. Конечно, я вижу, какие пенсии, что поднимают пенсионный возраст. И с этим не согласен.

Но не могу делать заявления. Потому что не работал в политике не одного дня. Даже этим не интересовался. Где-то увидишь новости по телевизору — лучше их не смотреть. Там одно и то же — Украина, Америка.

Мы сами тоже должны помогать. Люди вообще стали странными с развитием интернета и социальных сетей. Столько хейта и хайпа — эти новые слова, которые я ненавижу.

Сибирь горит в пожарах, а человек раскинулся на лежаке в Италии — и пишет посты в инстаграм: «Сделайте что-нибудь!»

Так тоже нельзя. А ты что сам сделал? Твой ребенок заболел — ты бросил все дела и прилетел к ребенку за 9000 км, чтобы ему стало лучше.

Мы должны сами что-то решать. Правильно провели акцию в защиту парня, которого неправильно осудили. Молодцы, вышли на улицу. Добились справедливости. Такие поступки достойны уважения. Но когда люди греются под солнцем где-нибудь на курорте — и поливают грязью государство? Мне кажется, лучше промолчать.