Нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин прокомментировал победу над «Калгари» (4:1) в матче регулярного чемпионата НХЛ. Российский форвард отметился шайбой, которая стала для него 400-й в составе «Пингвинз».

— Мы усердно работаем, — цитирует официальный сайт НХЛ Малкина. — Мы понимаем, что это трудная лига. Молодые парни используют свои шансы и получают удовольствие от игры. Они понимают, что несколько человек получили травмы, и они пользуются этой возмозжностью. Мы не забиваем по 5 голов в каждой игре, но побеждаем 2:1, 3:2. Для нас это очень важно.

В истории «Пингвинз» не меньше 400 шайб забрасывали только четыре человека: Малкин (400), Яромир Ягр (439), Сидни Кросби (451) и Марио Лемье (690).

— Это особенные имена, — сказал Малкин. — Конечно, они легенды. Я тоже хочу быть их уровня. Хочу играть на топ-уровне. Это хорошее число, но я хочу большего. Я усердно тренируюсь каждый день. Надеюсь, я останусь в «Пингвинз» еще на 5-6 лет. Посмотрим, что будет дальше. Быть в одном ряду с Ягром, Лемье и Кросби просто потрясающе.