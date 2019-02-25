Евгений Кузнецов: "Я больше не могу ругаться"

Нападающий "Вашингтона" Евгений Кузнецов после матча против "Рейнджерс" (6:5 ОТ) отметил, что потерянные очки могут сказаться в конце регулярного чемпионата. Россиянин забил победный гол в овертайме.

– Мы действовали нормально при игре "пять на шесть", но хорошие игроки иногда все равно будут иметь шансы, – приводит слова Кузнецова Washington Post. - Я больше не могу ругаться, вы же знаете. Хотел бы объяснить вам лучше. Иногда происходят плохие вещи, правильно?

Игра была тяжелой. Мы лидировали, но позволили сопернику вернуться в игру. Всегда неприятно, когда пропускаешь на последних секундах. Эти два очка очень важны для нас. Большая разница между одним и двумя очками. В конце сезона это будет хорошо видно.