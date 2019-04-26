Нападающий "Флориды" Евгений Дадонов поделился своими впечатлениями от работы с Андреем Назаровым. Дадонов играл у Назароова в "Тракторе", "Донбассе" и СКА.

– Мне было достаточно приятно и комфортно с ним работать, - сказал Дадонов. - Я-то его по трем командам знаю! Сначала по "Трактору", когда он делал первые шаги как главный тренер, а я – как игрок. Андрей Викторович может и пошутить, и посмеяться, и сильно поругать. И тренировки сделать такие тяжелые, что потом встать не можешь. У нас там было очень много молодых – если не ошибаюсь, шесть-семь "лимитчиков"! И все играли в составе. В этом плане всем в коллективе было легко.

В Донецке увидел Назарова уже с новой стороны, он уже набрался опыта. Потом еще и в СКА поработали. С ним были и взлеты, и падения – в том же СКА не очень получилось. А в Челябинске и Донецке для команд, которые у нас были, мы играли неплохо. (Игорь Рабинер)

Полностью интервью Дадонова