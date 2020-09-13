«Это было великолепно». Худобин оценил игру «Далласа» в обороне

Голкипер «Далласа» Антон Худобин поблагодарил свою команду за хорошую игру в обороне в четвертом матче финала Западной конференции против «Вегаса» (2:1). Россиянин в этой игре сделал 32 сэйва и был признан первой звездой матча.

«Это было великолепно, — цитирует Худобина официальный сайт НХЛ. — Просто превосходно. Парни сражались в каждом моменте, брали шайбу на корпус, получая синяки, контролировали отскоки. Жертвовали своими телами, чтобы блокировать броски.

Делали все, что было возможно. Потрясающе работали в защите, чем помогли всем нам выжить в этом матче и удержать счет. Это невероятная командная работа, и я очень благодарю ребят за этот огромный, огромный, огромный труд».

Счет в серии: 3-1 в пользу «Далласа». Следующая игра состоится 15 сентября.