«Есть в голове пара новых трюков». Свечников планирует новые красивые шайбы после лакросс-голов

Нападающий «Каролины» Андрей Свечников, который стал автором первого лакросс-гола в истории НХЛ, заявил, что у него есть еще несколько трюков, которые он продемонстрирует вратарям соперников.

— С вами теперь играют по-другому, когда вы за воротами — боятся лакросс-голов?

— Когда забиваешь два таких, все ждут от тебя третьего. Я попробовал так забить с «Тампой» — на штангах сразу же встали два защитника. Теперь сложнее положить шайбу в какую-либо сторону. Каждый раз, когда я заворотами, фанаты тоже начинают кричать, подбадривать меня. Так что забивать действительно стало сложнее. Но я постараюсь придумать что-то новое. Сейчас у меня в голове есть пара новых трюков, которые, надеюсь, сделаю.

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