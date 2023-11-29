ESPN: «Чикаго» отстранил Кори Перри из-за инцидента с сотрудником клуба

Стала известна еще одна возможная причина отстранения форварда «Чикаго» Кори Перри, сообщает ESPN.

По информации источника, у 38-летнего канадца случился некий инцидент с сотрудником клуба, после которого в «Блэкхокс» сразу начали расследование ситуации.

«Чикаго» объявил об отстранении Перри 25 ноября. Несколько дней спустя в СМИ появилась информация, что причиной отстранения была связь хоккеиста с матерью его одноклубника Коннора Бедарда. Позже в клубе опровергли эту информацию.

28 ноября «Чикаго» выставил Перри на драфт отказов.