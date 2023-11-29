В «Ак Барсе» поделились мнением о возможном возвращении Воронкова

Генеральный менеджер «Ак Барса» Марат Валиуллин рассказал, что вел разговоры с нападающим НХЛ «Коламбус Блю Джекетс» Дмитрием Воронковым, но он решил остаться в США.

«Разговоры с ним были, но пока он остается в «Коламбусе». Мы всегда его ждем, если у него что-то поменяется. Связь мы с ним не теряли. Если генеральный директор «Коламбуса» говорит, что есть что-то, то дыма без огня не бывает», — сказал Валиуллин РИА «Новости».