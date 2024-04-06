Плющев: «Овечкин вошел в форму и поймал хороший заряд»

Бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев оценил форму нападающего «Вашингтона» Александра Овечкина.

«Секрета никакого нет. Саша вошел в форму, поймал хороший заряд, играет куражно. У Саши все хорошо», — приводит слова Плющева Metaratings.ru.

В текущем сезоне 38-летний Овечкин провел 73 матча, в которых набрал 62 (29+33) очка.

«Кэпиталз» занимают девятое место в Восточной конференции, набрав 82 очка в 76 играх.