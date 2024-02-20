Эрикссон Эк — о 10:7 с «Ванкувером»: «Это похоже на юниорский матч в Канаде»

Форвард «Миннесоты» Юэль Эрикссон Эк прокомментировал победу в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Ванкувера» (10:7).

«Со всеми этими голами это похоже на юниорский матч в Канаде». Я уверен, что болельщикам было очень интересно посмотреть это, но не знаю, что скажут насчет этого тренеры команд", — приводит слова Эрикссона Эка официальный сайт НХЛ.

«Миннесота» набрала 58 очков и поднялась на 10-е место в Западной конференции. «Ванкувер» идет на первой строчке — 80 очков.