Тренер «Ванкувера» — о 7:10 с «Миннесотой»: «Мы обязаны выучить урок, как играть под давлением»

Главный тренер «Ванкувера» Рик Токкет подвел итоги матча регулярного чемпионата НХЛ против «Миннесоты» (7:10).

«Мы должны научиться играть под давлением. Позволили им сыграть 5 на 3, кажется, четыре или пять раз? Пропустили гол в конце первого периода, а потом получили удаление после второго. Так что мы обязаны выучить урок, как играть под давлением... В равных составах мы играли хорошо. Создали много моментов. Очевидно, что остальные аспекты нашей игры не были хороши», — приводит слова Токкета официальный сайт НХЛ.

«Миннесота» набрала 58 очков и поднялась на 10-е место в Западной конференции. «Ванкувер» идет на первой строчке — 80 очков.