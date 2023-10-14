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Эллер: «Хоккейному миру повезло, что Кросби и Овечкин так долго боролись друг с другом»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Нападающий «Питтсбурга» Ларс Эллер высказался о противостоянии Сидни Кросби и Александра Овечкина.

«Я думаю, что хоккейному миру повезло, что эти двое так долго боролись друг с другом и были конкурентоспособны, кажется, почти два десятилетия. Это просто впечатляет. Я испытываю огромное восхищение ими обоими. Они исключительные игроки и люди, каждый по-своему. Я просто чувствую себя привилегированным и счастливым, играя вместе с ними обоими», — цитирует пресс-служба лиги Эллера.

В 1191 матче НХЛ на счету Кросби 1503 (551+952) очка, что является максимальным показателем среди действующих игроков. Он на 18 очков опережает Овечкина (1485 очков).

Александр Овечкин
Ларс Эллер
Сидни Кросби
Хоккей
НХЛ
ХК Питтсбург Пингвинз
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Центральный дивизион И В П О
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2 Миннесота 1 1 0 2
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