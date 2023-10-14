Эллер: «Хоккейному миру повезло, что Кросби и Овечкин так долго боролись друг с другом»
Нападающий «Питтсбурга» Ларс Эллер высказался о противостоянии Сидни Кросби и Александра Овечкина.
«Я думаю, что хоккейному миру повезло, что эти двое так долго боролись друг с другом и были конкурентоспособны, кажется, почти два десятилетия. Это просто впечатляет. Я испытываю огромное восхищение ими обоими. Они исключительные игроки и люди, каждый по-своему. Я просто чувствую себя привилегированным и счастливым, играя вместе с ними обоими», — цитирует пресс-служба лиги Эллера.
В 1191 матче НХЛ на счету Кросби 1503 (551+952) очка, что является максимальным показателем среди действующих игроков. Он на 18 очков опережает Овечкина (1485 очков).
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Рейнджерс
|1
|1
|0
|2
|2
|Каролина
|1
|1
|0
|2
|3
|Филадельфия
|1
|1
|0
|2
|4
|Нью-Джерси
|1
|1
|0
|2
|5
|Вашингтон
|0
|0
|0
|0
|6
|Айлендерс
|0
|0
|0
|0
|7
|Питтсбург
|1
|0
|1
|0
|8
|Коламбус
|1
|0
|1
|0
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Тампа-Бэй
|1
|1
|0
|2
|2
|Бостон
|1
|1
|0
|2
|3
|Торонто
|1
|1
|0
|2
|4
|Монреаль
|1
|0
|1
|1
|5
|Детройт
|1
|0
|1
|0
|6
|Оттава
|1
|0
|1
|0
|7
|Флорида
|1
|0
|1
|0
|8
|Баффало
|1
|0
|1
|0
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Колорадо
|1
|1
|0
|2
|2
|Миннесота
|1
|1
|0
|2
|3
|Даллас
|1
|1
|0
|2
|4
|Нэшвилл
|2
|1
|1
|2
|5
|Чикаго
|2
|1
|1
|2
|6
|Сент-Луис
|1
|0
|1
|1
|7
|Аризона
|0
|0
|0
|0
|8
|Виннипег
|1
|0
|1
|0
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|2
|2
|0
|4
|2
|Ванкувер
|1
|1
|0
|2
|3
|Калгари
|1
|1
|0
|2
|4
|Анахайм
|0
|0
|0
|0
|5
|Лос-Анджелес
|1
|0
|1
|0
|6
|Сан-Хосе
|1
|0
|1
|0
|7
|Эдмонтон
|1
|0
|1
|0
|8
|Сиэтл
|2
|0
|2
|0
|14.10
|02:00
|
Нью-Джерси – Аризона
|- : -
|14.10
|02:00
|
Вашингтон – Питтсбург
|- : -
|14.10
|20:00
|
Оттава – Филадельфия
|- : -
|14.10
|23:00
|
Виннипег – Флорида
|- : -
|И
|О
|
|
Брок Босер
Ванкувер
|1
|4
|
|
Микко Рантанен
Колорадо
|1
|4
|
|
Джей Ти Миллер
Ванкувер
|1
|4
|И
|Г
|
|
Брок Босер
Ванкувер
|1
|4
|
|
Остон Мэттьюс
Торонто
|1
|3
|
|
Юусо Пярссинен
Нэшвилл
|2
|2
|И
|КН
|
|
Джейк Эттингер
Даллас
|1
|0.92
|
|
Джордан Биннингтон
Сент-Луис
|1
|0.93
|
|
Игорь Шестеркин
Рейнджерс
|1
|1.00