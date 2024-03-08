Петтерссон набрал 400 очков в 390 играх за «Ванкувер» — только Буре сделал это быстрее

Нападающий «Ванкувера» Элиас Петтерссон сделал голевую передачу в матче с «Вегасом» в регулярном чемпионате НХЛ. «Кэнакс» победили со счетом 3:1.

25-летний швед набрал 400-е (166+234) очко в 390 матчах за «Ванкувер». По скорости достижения этой отметки в истории клуба он уступает лишь Павлу Буре — 360 игр.

В этом сезоне Петтерссон набрал 77 (30+47) очков в 65 матчах.