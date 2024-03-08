Генменеджер «Каролины» — о Гюнцеле: «Джейк — элитный снайпер и плеймейкер. Мы хотим вернуть Кубок Стэнли»

Генеральный менеджер «Каролины» Дон Уоддел прокомментировал обмен Джейка Гюнцеля из «Питтсбурга».

В сезоне-2023/24 29-летний американец набрал 52 (22+30) очка в 50 матчах.

«Джейк — элитный снайпер и плеймейкер, демонстрирует высокий уровень игры на протяжении всей карьеры в НХЛ. Мы рады усилить наш состав, ведь мы боремся за то, чтобы вернуть Кубок Стэнли», — приводит слова Уоддела пресс-служба НХЛ.

Ночью 8 марта состоялся обмен между «Питтсбургом» и «Каролиной». «Харрикейнз» получили нападающего Джейка Гюнцеля и защитника Тая Смита. К «пингвинам» направились Майкл Бантинг, Вилле Койвунен, Круз Луциус и российский форвард Василий Пономарев.