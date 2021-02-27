Экс-звезда НФЛ пожертвует 100 тысяч, если вратарь «Вегаса» Флери забьет гол

Бывший игрок в американский футбол, рестлер и журналист Пэт Макафи объявил, что пожертвует деньги на благотворительность, если вратарь «Вегаса» Марк-Андре Флери сможет забить гол в нынешнем сезоне НХЛ.

«Флери пытается забить гол годами. Если он сможет сделать это в этом году, я пожертвую 100 тысяч долларов на благотворительность, которую он выберет сам», — написал Макафи в Twitter.

За всю историю НХЛ вратари забивали голы 15 раз. Рон Хекстолл смог сделать это дважды, Мартин Бродер — трижды. Последним на данный момент отличился голкипер «Нэшвилла» Пекка Ринне 9 января 2020 года. 10 марта 2002 года гол забил российский вратарь «Сан-Хосе» Евгений Набоков.