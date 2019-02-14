Экс-хоккеист "Питтсбурга" и "Сочи": "Малкин – психопат, махнул клюшкой, как чертовым мечом"

Бывший канадский хоккеист "Питтсбурга" и "Сочи" Райан Уитни поделился мнением о нарушении российского нападающего "Пингвинов" Евгения Малкина в матче с "Филадельфией".

Форвард отмахнулся клюшкой от форварда "Флайерз" Михаэля Раффля и получил матч-штраф.

– Если вы смотрели "Питтсбург" в последние 10-12 лет, сообщаю, Евгений Малкин – психопат, особенно, когда его выводят из себя. Конечно, его дважды перед этим ударили. Он махнул клюшкой, как чертовым мечом, да так сильно, что мог снести парню башку, – сказал Уитни в подкасте Spittin’ Chiclets.

В нынешнем сезоне Малкин набрал 56 (14+42) очков в 51 матче НХЛ и набрал 63 минуты штрафного времени.